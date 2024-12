O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), mas precisou adiar a comemoração do título, com a virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro. O Alvinegro receberá o São Paulo, domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, em partida que definirá quem será o campeão do Brasileirão. Apesar do balde de água fria nos minutos finais, as chances estão a favor da equipe carioca para a decisão na 38ª e última rodada.

Com a vitória sobre o Colorado, o Alvinegro chegou aos 76 pontos. Mas, após mais uma vitória do Palmeiras, o vice-líder segue na cola com três pontos de diferença que podem ser tirados na rodada final. O primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileirão é o número de vitórias, e é apenas esse quesito que pode tirar o título do Rio de Janeiro.

Isso porque se o Palmeiras vencer o Fluminense e o Botafogo perder para o São Paulo, as equipes empatam em número de pontos, mas o clube paulista teria uma vitória a mais. Se qualquer outro resultado acontecer no domingo, o Glorioso poderá soltar o grito de campeão junto a sua torcida.

Ao todo, são nove cenários possíveis, e em oito deles, o Alvinegro confirmaria o título. Um empate simples pode consagrar o Glorioso, independente do resultado da partida do Palmeiras.

Confira os cenários possíveis

⭐️ - Vitória Botafogo e Empate Palmeiras

⭐️ - Vitória Botafogo e Derrota Palmeiras

⭐️ - Empate Botafogo e Vitória Palmeiras

⭐️ - Empate Botafogo e Empate Palmeiras

⭐️ - Empate Botafogo e Derrota Palmeiras

⭐️ - Derrota Botafogo e Empate Palmeiras

⭐️ - Derrota Botafogo e Derrota Palmeiras

🐷 - Derrota Botafogo e Vitória Palmeiras

Caso confirme o título no próximo domingo (8), a equipe de Artur Jorge pode entrar em um grupo seleto na elite do futebol brasileiro, se tornando apenas o terceiro clube a conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Repetindo um feito que foi alcançado apenas três vezes na história: Santos (1962 e 63) e Flamengo (2019). Além disso, se juntaria ao Flamengo como os únicos clubes a conquistarem dois dos maiores títulos do esporte em um período de uma semana.

O Botafogo encara o São Paulo, no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

