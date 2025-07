Saídas e novo trabalho: como o Botafogo retorna à temporada após o Mundial

Passada a campanha no Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo volta a campo neste sábado (12), em Brasília, para o clássico com o Vasco pela 13ª rodada do Brasileirão. O Glorioso trouxe na bagagem lições quanto ao estilo desejado por John Textor, dono da SAF, e desembarcou sem técnico, já que Renato Paiva foi demitido.

continua após a publicidade

➡️ Al-Rayyan aumenta proposta por Gregore, do Botafogo

➡️Textor explica demissão de Renato Paiva após o Mundial

Campanha nos Estados Unidos e problemas na sequência

Apesar de ter caído nas oitavas de final com atuação irreconhecível diante do Palmeiras, o Botafogo teve participação elogiada. O time avançou mesmo estando no grupo com Atlético de Madrid e PSG, tendo vencido a equipe francesa por 1 a 0, algo histórico para o futebol brasileiro.

O desempenho no mata-mata, no entanto, provocou a demissão de Renato Paiva. O trabalho do técnico português foi interrompido em meio ao cenário de grandes perdas no elenco, como as de Igor Jesus e Jair, ambos vendidos ao Nottingham Forest.

continua após a publicidade

Momento de reformulação no Botafogo

Antes mesmo da competição, o Glorioso já havia anunciado as chegadas de Kaio Fernando, zagueiro, Álvaro Montoro, meia, e dos atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa. Para a retomada da temporada, já foi acertada a chegada do jovem Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, enquanto Gregore tem saída iminente para o Al-Rayyan, do Catar.

Na área técnica, Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, foi o escolhido. Plano A de John Textor, o italiano de 35 anos fará seu primeiro trabalho como treinador principal e tem a missão de conduzir o Botafogo a boas campanhas no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O Botafogo volta a campo neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), para o clássico com o Vasco. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, na capital federal, e o Alvinegro mira os três pontos para entrar no G-6.