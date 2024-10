Torcedores do Botafogo questionam titularidade de reforço: ‘Não me convenceu’

Torcida do Botafogo, durante partida contra Criciuma, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 21:21 • Rio de Janeiro

O primeiro tempo de Botafogo e Criciúma foi de poucas emoções no Maracanã. Apesar da grande festa da torcida e ingressos esgotados, a atuação do Glorioso não foi de encher os olhos dos mais de 60.000 presentes no estádio. A falta de gols na etapa inicial fez com que as críticas encontrassem um alvo: Vitinho.

▶️ Torcida do Botafogo prepara ‘mosaico em movimento’ inédito no Brasil

▶️ Conmebol define arbitragem para decisões na Libertadores e na Sul-Americana

Com o Tigre fechado, a equipe de Artur Jorge teve dificuldade de sair da marcação, e o lateral-direito acabou errando alguns passes que poderia ter resultado em uma boa ofensiva alvinegra. O jogador de 25 anos chegou nesta janela de transferências do futebol inglês e ganhou a vaga de Mateo Ponte. Confira os comentários: