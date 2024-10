‘Sei das dificuldades’, diz Artur Jorge sobre Botafogo x Peñarol

Artur Jorge tecnico do Botafogo durante partida contra o Criciuma no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge falou com a imprensa após o empate da equipe contra o Criciúma, na noite desta sexta-feira (18), no Maracanã. Durante a coletiva, o treinador projetou o confronto da próxima quarta-feira, contra o Peñarol, pela Libertadores.

- Hoje acredito que todos nós estaremos insatisfeitos com resultado. Mas daqui a 4 dias é semifinal da Libertadores. Não acontece todos os anos. Não pode ser condicionado a resultados anteriores. Pelo que vimos, Peñarol com Flamengo venceu aqui e empatou lá, foi na base da equipe que trabalhou muito defensivamente perto da sua grande área, quebrou ritmo de jogo, com que não se jogasse o jogo. Sei das dificuldades que teremos. Será 50 a 50. Tentar um bom resultado e exibição para fazer segundo jogo fora. Todos querem estar na final.

Com emoção no final, Botafogo empata com Criciúma, mas se mantém líder no Brasileiro

O primeiro tempo de foi de poucas emoções no Maracanã, mas ampla pressão alvinegra. Apesar da grande festa da torcida e ingressos esgotados, a atuação do Glorioso não foi de encher os olhos dos mais de 60.000 presentes no estádio. Mesmo com uma intensidade ofensiva do Botafogo, o Criciúma 'fechou a casinha' e apostou nos contra-ataques. Barboza foi destaque na etapa inicial. Almada e Luiz Henrique tiveram as melhores chances de abrir o placar, mas sem sucesso.

Os dois times voltaram sem mudanças do intervalo, e na segunda etapa, se viu o mesmo filme da primeira. O Glorioso seguiu pressionando o Tigre, mas sem conseguir quebrar a linha de defesa dos visitantes. No meio da etapa final, Artur Jorge sacou Tiquinho Soares e Eduardo, de volta aos gramados após três meses, por lesão. As substituições deram resultado, e foi justamente o camisa 9 que abriu o placar no Maracanã. Mas a euforia alvinegra não durou muito tempo. Felipe Vizeu marcou o empate em seguida. A emoção ficou para os minutos finais, o Glorioso ainda chegou a marcar o segundo gol, no último lance, mas foi anulado por toque de mão.