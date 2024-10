Felipe Vizeu, jogador do Criciúma, comemora seu gol durante partida contra o Botafogo no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 22:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói do Criciúma, após o empate desta sexta-feira (18), contra o Botafogo, no Maracanã, Felipe Vizeu provocou o Glorioso na comemoração do gol que sentenciou o placar de 1 a 1. Depois do jogo, o atacante falou sobre a comemoração, justamente no estádio, onde viveu momentos de alegria pelo Flamengo.

— Cara, posso dizer que aqui é a minha casa. Aqui me projetou para o mundo. Fico muito feliz em retornar. Me lembro que quando sai fiz um gol de despedida, contra o Paraná Clube. Não podia ser melhor, logo contra o Botafogo, um grande rival. Tinha que fazer, com certeza, pra manter o padrão — disse Felipe Vizeu, na saída do campo.

Felipe Vizeu, do Criciúma, leva cartão amarelo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com emoção no final, Botafogo empata com Criciúma, mas se mantém líder no Brasileirão

O primeiro tempo de foi de poucas emoções no Maracanã, mas ampla pressão alvinegra. Apesar da grande festa da torcida e ingressos esgotados, a atuação do Glorioso não foi de encher os olhos dos mais de 60.000 presentes no estádio. Mesmo com uma intensidade ofensiva do Botafogo, o Criciúma 'fechou a casinha' e apostou nos contra-ataques. Barboza foi destaque na etapa inicial. Almada e Luiz Henrique tiveram as melhores chances de abrir o placar, mas sem sucesso.

Os dois times voltaram sem mudanças do intervalo, e na segunda etapa, se viu o mesmo filme da primeira. O Glorioso seguiu pressionando o Tigre, mas sem conseguir quebrar a linha de defesa dos visitantes. No meio da etapa final, Artur Jorge sacou Tiquinho Soares e Eduardo, de volta aos gramados após três meses, por lesão. As substituições deram resultado, e foi justamente o camisa 9 que abriu o placar no Maracanã. Mas a euforia alvinegra não durou muito tempo. Felipe Vizeu marcou o empate em seguida. A emoção ficou para os minutos finais, o Glorioso ainda chegou a marcar o segundo gol, no último lance, mas foi anulado por toque de mão.