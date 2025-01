O mercado da bola segue a todo vapor. Mesmo com diversas saídas confirmadas para esta temporada, o Botafogo ainda se vê preso aos problemas financeiros do Lyon, clube francês de John Textor. A equipe está enfrentando um transfer ban desde novembro e segue sem poder inscrever novos atletas, o que pode impactar diretamente no mercado alvinegro, que tem com jogadores em negociação.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo esbarra na Europa e encontra dificuldade em buscar reposições

▶️ Mercado da Bola: Botafogo se aproxima de acerto com goleiro Léo Linck

A Federação Francesa de Futebol não aceitou o recurso apresentado e manteve as sanções impostas pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) ao clube francês. Assim, a equipe segue impedida de contratar e inscrever jogadores nesta janela de transferências devido uma dívida ascende a mais de 500 milhões de euros, segundo o jornal "L'Équipe". A medida impacta diretamente o futuro de Amada e Luiz Henrique.

Thiago Almada anunciou sua saída do clube brasileiro ao fim da Copa Intercontinental. O jogador já era esperado na França para 2025 desde sua chegada ao Botafogo, porém, o desejo de atuar no futebol europeu pode sofrer um contratempo. O argentino desembarcou em solo francês na última sexta-feira (10), mas ainda não é garantido que consiga atuar pelo Lyon nesta temporada.

continua após a publicidade

Luiz Henrique segue com seu futuro indefinido. Assim como o meia, o camisa 7 do Glorioso retornou ao Brasil na expectativa de rumar à Europa em seguida. Com a instabilidade financeira do Lyon, o jogador não definiu seu destino em 2025, mas com propostas do mercado italiado e inglês, uma possível ida à Frabça está praticamente descartada.

John Textou tinha expectativas de que conseguiria remediar esta situação para a inscrição de novos jogador, e informou a DNCG que ia vender as suas ações no Crystal Palace (45%) e iria fazer vendas nos seus outros clubes, com o objetivo de evitar o rebaixamento da equipe francesa, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

Vale destacar que Botafogo e Lyon fazem parte da Eagle Holding Football, grupo que americano. Os clubes têm negociado atletas entre si na gestão do norte-americano.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo