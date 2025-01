Botafogo se aproxima de acerto com goleiro Léo Linck

O Botafogo se aproxima de um acerto com o Athletico-PR pela contratação do goleiro Léo Linck após diversas rodadas de conversas. Segundo o "ge", o jogador assinará contrato válido por quatro anos.

O Furacão já havia recusado duas propostas de Alvinegro pela compra de Léo Linck, e o clube paranaense havia pedido cerca de R$ 3,1 milhões a mais em relação a última oferta feita. No entanto, ambas as partes entraram em acordo após um novo diálogo.

O jovem de 23 anos chega com a missão de repor a saída de Gatito Fernández, que deixou o Botafogo para vestir a camisa do Cerro Porteño. Inicialmente, o jogador chega para ser reserva de John, que se firmou como titular em 2024 e foi chave nas conquistas da Libertadores e Brasileirão.

Em 2024, Léo Linck fez 26 partidas com o Athletico-PR, mas foi preterido e deixado no banco de reservas durante grande parte do segundo turno do Brasileirão. Com a queda do Furacão para a Série B, o clube se desfaz de diversas peças do elenco.