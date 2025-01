Botafogo esbarra na Europa e encontra dificuldade em buscar reposições

O Botafogo vem esbarrando nas conversas com clubes europeus e encontra dificuldade em buscar reposições para o elenco. Embora tenha mantido a base da equipe titular, o Alvinegro não conta com Thiago Almada para 2025, enquanto Luiz Henrique segue gerando interesse de diversos clubes.

Na janela de transferências de janeiro, o Glorioso buscou as chegadas de Bitello e Marlon Gomes, mas vê dificuldades em encontrar um acordo financeiro com os clubes russos e ucranianos. A única contratação próxima de ser concretizada é a do zagueiro Jair, que chegará comprado do Santos.

Além de Thiago Almada e Luiz Henrique, o Botafogo perdeu peças importantes do plantel, como Tiquinho Soares, Eduardo, Tchê Tchê, Gatito Fernánez e Adryelson. Outros nomes menos utilizados e fora dos planos, como Pablo, Óscar Romero, Rafael, Marçal e Hugo também deixaram o Rio de Janeiro.

Próximo de sua reapresentação, o Alvinegro se vê com um elenco mais enxuto em um ano com sete competições pela frente. O Glorioso conta com retornos de quem não fez parte do plantel durante grande parte de 2024, como Philipe Sampaio, Newton, Carlos Alberto, Valentín Adamo e Luís Segovia.

Alguns desses nomes estiveram na estreia do Campeonato Carioca pelo Botafogo na derrota para o Maricá e não convenceram o torcedor. Após uma temporada espetacular, o público espera que a equipe mantenha um elenco forte e o nível de competitividade perante os principais adversários.

Com dificuldade em achar opções viáveis na Europa, o Alvinegro vê a MLS como um mercado chave, principalmente após o sucesso com Thiago Almada. O Glorioso demonstrou interesse na chegada de Cucho Hernández, que pertence ao Columbus Crew e marcou muitos gols nos Estados Unidos.

Em meio a dificuldade de encontrar reforços, o Botafogo vê seu torcedor apreensivo em meio a incertezas. Sem técnico e com poucos reforços, o clube busca dar uma resposta e provar que se manterá na briga por títulos.