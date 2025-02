John Textor apresenta Renato Paiva como técnico do Botafogo: ‘No tempo certo’

Renato Paiva foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo no início da tarde desta sexta-feira (28). Ele recebeu a camisa do clube das mãos do dono da SAF do alvinegro, John Textor. Em sua primeira declaração, o português afirmou ter "enorme orgulho" por ter sido escolhido para comandar a equipe.

— Com enorme orgulho e satisfação que chego a este gigante do futebol mundial e brasileiro. O objetivo de qualquer treinador, de um homem desta profissão, é treinar um clube do tamanho do Botafogo, com sua história e seu presente. Chego pelo trabalho que desenvolvi ao longo de 23 anos como treinador.

John Textor, por sua vez, afirmou que precisou desse período para "ter clareza" do que o clube precisa para a temporada de 2025.

— Tomei ao luxo de anunciar no tempo que achava necessário, para ter a clareza do que eu precisava para o calendário que temos pela frente. Usei esse tempo não só para conversar com Renato Paiva, mas também com outros treinadores. Como gosto de ter relacionamento muito próximo com os treinadores, surgiram muitos rumores sobre quem seria — declarou Textor



Renato Paiva fora anunciado como novo técnico do Botafogo no início da madrugada desta sexta-feira (28), pouco depois de o time perder a Recopa Sul-Americana para o Racing, no Estádio Nilton Santos. Ele assume o time 56 dias após a oficialização da saída de outro português, Artur Jorge. Nesse período, o Botafogo foi treinado interinamente por Carlos Leiria e, depois, por Cláudio Caçapa.

Renato Paiva treinou o Bahia por nove meses em 2023, período em que conquistou o Campeonato Baiano. No ano passado, ficou à frente do Toluca, do México. Estava sem clube desde dezembro, quando deixou a equipe.

Renato Paiva terá um mês para preparar o Botafogo

Com o Botafogo eliminado no Campeonato Carioca e fora inclusive da Taça Rio, Renato Paiva terá cerca de um mês livre para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. A estreia será diante do Palmeiras, em 29 de março, no Allianz Parque. Nesse período, o time deverá realizar alguns amistosos, mas ainda sem adversário definido.

