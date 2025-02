Imprensa internacional condena atitude de Textor no Botafogo

A derrota do Botafogo para o Racing na Recopa gerou repercussão internacional para John Textor, dono do Alvinegro. A situação do norte-americano não é fácil também na França, onde o cartola entrou em embate com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. Textor foi criticado pela condução de Botafogo no Brasil e como o clube carioca pode ter sido prejudicado por ter que ajudar a equilibrar as finanças do Lyon. O dono do Glorioso tirou a medalha que recebeu pela Recopa e a atirou para a torcida.

Os dois times fazem parte do Eagle Group, que John é dono. Porém, esse modelo começou a desagradar torcedores do Botafogo. Com os resultados deixando de aparecer enquanto outro clube do grupo também passa aperto, fica difícil que o alvinegro não fique insatisfeito.

Na noite desta quinta-feira (27), o Botafogo foi derrota pela segunda vez para o Racing por 2 a 0, deixando a decisão da Recopa em 4 a 0 no agregado. O Glorioso não vive seus melhores dias de glória depois de ter perdido a segunda disputa de título no ano. A primeira foi contra o maior rival - Flamengo - na disputa da Supercopa do Brasil. O clube também está eliminado da fase final do Cariocão e não se classificou nem para a Taça Rio, ficando fora de qualquer chance de título estadual.

- Eu estou aqui há 15 dias. Ainda não tem um diagnóstico completo. O que eu posso é falar dessas duas semanas, nós trabalhamos. Peço desculpas aos torcedores, nós gostaríamos de ter vencido. Mas é o que nos resta fazer, trabalhar duro. Vamos valorizar as boas lembranças de 2024, mas entender que os outros times vão trabalhar muito para vencer o Botafogo. Temos algumas semanas para recuperar a confiança e temos certeza que vamos conseguir - disse Caçapa, técnico que comandou o Botafogo de Textor na derrota para o Racing.

Decepcionado com a derrota, John Textor não quis fica com a medalha da Recopa. O americano jogou o objeto para a torcida. O jovem torcedor que pegou a medalha, porém ficou feliz, mas não deixou de criticar o dono.

- Ele jogou a medalha fora. Ele não se importa com o Botafogo. Ele só se importa com o Lyon. Eu vou guardar essa medalha para sempre.

Textor escolhe Renato Paiva para treinar o Botafogo

- Ainda não alcançamos nosso objetivo. O jeito do Botafogo é inteligente, técnico e rápido. Gostei de alguns treinadores que entrevistamos. Um trazia muito no vestiário, outro tinha seu próprio estilo de jogo. Mas eu queria um técnico que treinasse do nosso jeito: inteligente, técnico e rápido. E encontrei o nosso cara - disse Textor.