IA crava resultados de times brasileiros na estreia do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da FIFA começou neste sábado (14) com um empate entre Inter Miami e Al-Ahly, por 0 a 0. Neste domingo, dois clubes brasileiros fazem sua estreia na competição, e o Lance! perguntou para a IA do WhatsApp quanto serão os jogos.

Palmeiras x Porto, às 19H, e Botafogo x Seattle Sounders, às 23H, são os representantes do Brasil no segundo dia de Mundial de Clubes. Segundo a Meta IA, os torcedores brasileiros sairão felizes com os resultados.

Em Palmeiras x Porto, o Verdão levará a melhor por ter jogadores como Richard Rios, Estêvão e Rafael Veiga. Essa foi a justificativa do mecanismo.

Em Botafogo x Seattle Sounders, o Glorioso levara a melhor porque está em ótima fase sob o comando do técnico Renato Paiva e conta com novos reforços. Já o Seattle Sounders, passa por uma oscilação na temporada e vem de duas derrotas. Assim palpitou a IA.

Abertura do Mundial de Clubes (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Palmeiras x Porto: onde assistir o confronto pelo Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), no jogo de abertura do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo de Al Ahly e Inter Miami. A bola rola às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. A única peça em observação é o atacante Paulinho, que não está 100% em sua melhor condição física, mas deve atuar por algum tempo. Já no Porto, a principal baixa fica por conta do goleiro Diogo Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita durante o treinamento e está fora da estreia.

Botafogo x Seattle: onde assistir o jogo pelo Mundial

Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam neste domingo (15) no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes de Fifa. A bola rola às 23h (de horário de Brasília).

O Glorioso chega para a estreia na competição intercontinental em ótima fase sob o comando do técnico Renato Paiva e contando com novos reforços. Se juntaram ao elenco o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Do outro lado, o Seattle, que jogará em casa com apoio de seu torcedor, passa por oscilação na temporada. A equipe comandada por Brian Schmetzer ocupa a sexta colocação na tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS) e vem de duas derrotas, para Minnesota United e Whitecaps, por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.