Depois de estrear com derrota para o Maricá, no último sábado (11), o Botafogo deve ter mudanças na escalação para o segundo duelo do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa-RJ, no Nilton Santos, a partir das 19h30 (de Brasília).

Em busca da sua primeira vitória no estadual, o técnico Carlos Leiria deve promover mudanças no setor ofensivo, onde a equipe mais encontrou dificuldades para criar na partida contra o Maricá. Por isso, o jovem Yarlen, de 18 anos, pode assumir a vaga de Carlos Alberto, segundo o "Ge".

O atleta fez sua estreia no time principal no último sábado e causou boa impressão à comissão técnica, ao entrar no intervalo no lugar do lateral Kauê Leonardo. A partir daí, o Alvinegro começou a criar mais oportunidades de gol. Logo em primeiro toque na bola, Yarlen conseguiu uma boa arrancada, arriscou chute de fora da área, mas mandou por cima do gol.

Apesar da substituíção, Carlos Alberto foi o jogador mais perigoso do Glorioso no primeiro tempo e conseguiu tirar boas oportunidades de balançar as redes, mas faltou precisão para furar a defesa bem postada do Maricá.

Além de Yarlen, Jeffinho também pode ser novidade entre os relacionados da partida para ganhar minutos, mas presença ainda não está confirmada.

Desta forma, a provável escalação do Botafogo deve ser: Raul; Kauê Leonardo, Kawan, Serafim e Lucyo; Newton, Kauê e Patrick de Paula; Yarlen (Carlos Alberto), Matheus Nascimento e Vitinho.

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Maricá surpreendeu no início da partida com Denilson sendo acionado pela direita aos três minutos de jogo, limpando a marcação e batendo em direção ao gol para abrir o placar com falha de Raul. Na sequência, Mizael foi expulso por uma falta em Carlos Alberto. O Botafogo cresceu no confronto e criou boas chances com Carlos Alberto finalizando cruzado de dentro da área e Newton arriscando da intermediária, mas ambos pararam em boas defesas de Dida.

Na segunda etapa, o Botafogo iniciou controlando as ações da partida e tendo mais posse de bola, mas não conseguia criar chances claras e obrigar Dida a fazer grandes intervenções. Aos 17 minutos, o Maricá aproveitou uma falta na entrada da área cometida por Newton, e Hugo Borges bateu colocado para estufar as redes e ampliar o marcador. O Glorioso ainda criou uma chance com Rafael Lobato sendo lançado em profundidade na área, mas o jovem parou no goleiro da equipe visitante. Aos 45 minutos, Patrick de Paula converteu uma cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota do Alvinegro.

Elenco principal se aprensenta

Com a disputa da Copa Intercontinental, ao final de dezembro, o elenco principal do Glorioso se apresenta nesta terça-feira (14) para dar início a uma preparação de duas semanas até o primeiro clássico da temporada, contra o Fluminense, no dia dia 29 de janeiro. Ainda sem treinador definido, os jogadores campeões do Brasileirão e Libertadores devem ser comandados por Carlos Leiria.

