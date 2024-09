Igor Jesus e John ganham motivação extra para buscar classificação do Botafogo na Libertadores

Igor Jesus comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 05:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo entra em campo, na quarta-feira (25), pela Libertadores para decidir vaga na semfinal contra o São Paulo. A partida de ida, no Nilton Santos, terminou em 0 a 0 e agora o Alvinegro precisa vencer no Morumbis para passar de fase sem precisar dos pênaltis. Igor Jesus e John, dois dos destaques do time na temporada, ganharam motivação especial para partida decisão.

Tanto o atacante quanto o goleiro foram lembrados na pré-lista de convocação da Seleção Brasileira. Além deles, Luiz Henrique também foi pré-selecionado por Dorival Júnior. O Pantera, porém, já foi convocado anteriormente para vestir a Amarelinha.

Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo na temporada (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a convocação final marcada para esta sexta-feira (27), a atuação dos jogadores nas quartas da Libertadores contra o São Paulo pode influenciar a decisão do técnico do Brasil. Um cenário onde Igor e John forem decisivos em um jogo grande como esse deve pesar em uma chamada para uma Seleção Brasileira que é carece de protagonismo.

John em treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)