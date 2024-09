Líder no Brasileirão, Botafogo abre semana de olho na semi da Libertadores

No primeiro jogo, Botafogo e São Paulo empataram sem gols (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Após vencer o Fluminense no Maracanã e garantir mais uma rodada na liderança isolada do Brasileirão, o Botafogo inicia a semana de olho na Libertadores. Na quarta-feira, o time encara o São Paulo no Morumbis pela partida de volta das quartas de final. E, para o técnico Artur Jorge, a equipe estará pronta tanto física quanto mentalmente.

Indagado após o jogo sobre a pressão de disputar a classificação à semifinal da Libertadores no estádio do São Paulo, o técnico declarou que não tem “dúvida nenhuma sobre a força mental do Botafogo”.

— Sei a equipe que eu tenho. Tenho plena confiança no que somos capazes de fazer, e não me assusta o que quer que seja —, ressaltou o treinador. — Quero extrair o melhor de cada um. Não peço nada de sobrenatural, apenas que cada um dê a última gota de suor e sangue.

Sobre isso, Artur Jorge enalteceu a capacidade física do time, que tem conseguido manter a intensidade mesmo jogando a cada três ou quatro dias. Mas ele ressaltou que o mais importante tem sido o comprometimento dos jogadores.

— O empenho dos jogadores é fundamental. Isso que vai dar desempenho e performance. Nossa atitude comportamental para disputar será sempre o ponto para que a gente consiga o que queremos —, comentou o técnico.

Artur Jorge comemora vitória do Botafogo sobre o Fluminense no Maracanã. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ele também disse que os bons resultados do time passam pelo entendimento de que cada jogo é decisivo.

— A preparação tem sido no sentido de colocar cada jogo como se fosse a final em busca da taça. Nós não temos grande margem (no Brasileirão), temos uma vantagem de três (pontos), sendo que são seis hoje. De qualquer forma, a margem é curta e temos que competir em duas competições que muito queremos —, ressaltou Artur Jorge.