24/09/2024

Nesta quarta-feira (25), o Botafogo vai até o Morumbis para enfrentar o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo acabou sem gols no Nilton Santos, e para buscar a classificação fora de casa, o Alvinegro conta o aproveitamento ao seu favor.

No último sábado (5), o Glorioso venceu o Fluminense em um clássico no Maracanã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e conquistou mais três pontos como visitante na temporada. Não à toa, a equipe de Artur Jorge é líder isolado do campeonato.

Nesta temporada, o Botafogo tem o dobro de vitórias em relação às derrotas fora de casa. Confira os números.

⚔️ 29 jogos

✅ 14 vitórias

🟰 8 empates

❌ 7 derrotas

📊 57.5% aproveitamento

⚽ 44 gols marcados

🥅 27 gols sofridos

No Brasileirão, a história se repete. O clube carioca é o líder em aproveitamento entre os clubes brasileiros como visitante. São 14 jogos, sete vitórias, quatro empates e três derrotas, com um aproveitamento de 59.52%.

Na perspectiva do adversários, o São Paulo é apenas o sexto melhor mandante do campeonato nacional. Em 14 jogos, são nove vitórias, dois empates e três derrotas.

Apesar do retrospecto favorável, o Glorioso precisará quebrar uma escrita na Libertadores para buscar a vaga para as semifinais. O Botafogo buscará a primeira vitória como visitante contra times brasileiros na competição internacional. Em sete jogos, soma três empates e quatro derrotas. Nas classificações contra o Red Bull Bragantino, na terceira rodada, e Palmeiras, nas oitavas, empatou fora de casa.

Em contra partida, a última derrota do São Paulo em casa, na Libertadores, foi em 2013, contra o Atlético Mineiro. Desde então, são três vitórias e um empate.

Marlon Freitas, jogador do Botafogo, disputa lance com Lucas Moura, jogador do São Paulo, durante partida no Nilton Santos pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Indagado após o jogo sobre a pressão de disputar a classificação à semifinal da Libertadores no estádio do São Paulo, Artur Jorge declarou que não tem “dúvida nenhuma sobre a força mental do Botafogo”.

— Sei a equipe que eu tenho. Tenho plena confiança no que somos capazes de fazer, e não me assusta o que quer que seja —, ressaltou o treinador. — Quero extrair o melhor de cada um. Não peço nada de sobrenatural, apenas que cada um dê a última gota de suor e sangue.

A missão na próxima quarta-feira (25) é uma vitória simples no Morumbis. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). O técnico alvinegro poupou contra o Fluminense e não terá problemas para escalar a equipe.