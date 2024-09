Três jogadores do Botafogo estão na pré-lista de Dorival para a Seleção Brasileira

Luiz Henrique jogador do Botafogo durante partida contra o Bahia no estadio Engenhao pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 16:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Em grande fase no Brasileirão, o Botafogo também tem sido, em 2024, uma vitrine para seus atletas. Após a convocação de Luiz Henrique, nos últimos amistosos da Seleção Brasileira, os jogadores do Glorioso se animaram com a possibilidade de seguir o mesmo caminho.

E a esperança foi recompensada. Além do Pantera, John e Igor Jesus também estão na pré-lista de 40 jogadores, que já foi enviada aos clubes. A convocação será realizada na próxima sexta (27) com 23 jogadores para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em outubro.

Igor Jesus chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024, já marcou gols decisivos e se firmou como titular no elenco de Artur Jorge. John, por outro lado, chegou no início da temporada e ganhou a posição de Gatito Fernandez, ídolo do Glorioso.