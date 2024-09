Júnior Santos volta aos gramados e treina com o grupo do Botafogo

Júnior Santos, em treino pelo Botafogo (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro

Menos de dois meses após cirurgia na tíbia esquerda, Júnior Santos já treina no campo com o grupo do Botafogo. O jogador retornou aos gramados nesta segunda-feira (23), em preparação para o duelo de volta contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, e demonstrou estar motivado para voltar a jogar em publicação suas redes sociais.

- Muito motivado em treinar novamente junto dos meus companheiros. Foi um período de muito trabalho e dedicação, com muitas pessoas envolvidas para que, em menos de dois meses da cirurgia, já pudesse estar no campo, sem nenhuma limitação. Agora é seguir focado para em breve retornar também aos jogos. Obrigado a todos que, cada uma a sua maneira, me ajudaram e fizeram parte desse tempo afastado. Tempo também de muito aprendizado e evolução. #VamosBotafogo 🔥🐊⚡- escreveu Júnior Santos, em postagem no Instagram.

No jogo contra o Internacional, no dia 20 de julho, o atacante deixou o campo aos nove minutos do segundo tempo, ao sentir dores na perna esquerda, próximo ao tornozelo. À época, o atleta foi submetido a exame de imagem que confirmou fratura na tíbia e precisou passar por cirurgia, sem previsão de retorno.

A fratura de tíbia é uma lesão que pode surgir no osso da canela, podendo causar sintomas como dor intensa na canela, joelho ou tornozelo, inchaço, deformidade da região ou dificuldade para andar.

Mesmo desfalcando o Botafogo durante dois meses, Júnior Santos ainda é o artilheiro da equipe na temporada e um dos principais jogadores do elenco, com 18 gols.