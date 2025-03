Botafogo tem logística favorável entre brasileiros na Libertadores

Na última segunda-feira (17), o Botafogo conheceu seus primeiros adversários na fase de grupos da Libertadores 2025, e respirou aliviado com um calendário de poucos quilômetros para percorrer. Atual campeão da competição, o Alvinegro estreia contra o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril.

Eliminado do estadual, o Glorioso ficará cerca de um mês sem jogos oficiais para recuperar o elenco e preparar o time para a maratona que virá com a estreia no Brasileirão. Até o fim de maio, o Alvinegro terá oito viagens a fazer, e 17 jogos para disputar. Isso porque as partidas do Brasileirão serão intercaladas com as primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores e com a terceira fase da Copa do Brasil.

Na competição continental, o Glorioso integra o Grupo A e vai enfrentar o Estudiantes (ARG), Universidad del Chile (CHI) e o Carabobo (VEN). Apesar da quantidade de partidas, a equipe não terá muitos quilômetros para percorrer em comparações com os outros brasileiros classificados na Libertadores. Entre os sete, apenas o São Paulo terá menos quilômetros.

Do fim da Data Fifa ao final de maio

Fortaleza - 10 viagens - 31, 6 mil km para percorrer

Internacional - 8 viagens - 23,4 mil km para percorrer

Bahia - 9 viagens - 23,1 mil km para percorrer

Flamengo - 7 viagens - 2-,6 mil km para percorrer

Palmeiras - 9 viagens - 16,6 mil km para percorrer

Botafogo - 8 viagens - 16, 4 mil km para percorrer

São Paulo - 6 viagens - 13,6 mil km para percorrer

Após o sorteio, o CEO da SAF, Thairo Arruda analisou os integrantes do grupo do Botafogo, e avaliou como equilibrado. Com viagens para a Argentina, Chile e Venezuela, Thairo citou as preferências de logística e comemorou não precisar enfrentar a altitude nessa primeira fase da Libertadores.

– Para ser sincero, eu achei que todos os grupos estão bem equilibrados. Claro que eu esperava, né? A gente tinha nossas preferências logísticas, preferência de altitude. A gente caiu com um grupo difícil. Todas as equipes são bem complexas. Cada um com o seu problema. Mas pelo menos não temos altitude. Isso já é um conforto para os nossos atletas, a gente sabe que jogar na altitude é sempre difícil. E principalmente para o próximo jogo. A gente joga na altitude e no jogo seguinte é que é no Brasileiro, de repente, está todo mundo morto.

Nas três primeiras rodadas da competição, duas serão fora de casa. O Alvinegro estreia contra o Universidad del Chile, em Santiago. Em seguida, encara o Carabobo no Nilton Santos, e segue para a La Plata para enfrentar o Estudiantes.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo, dia 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.