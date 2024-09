John, do Botafogo, comemora vitória ao final da partida contra o São Paulo, no Morumbis, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo está classificado para as semifinais da Libertadores depois de mais de meio século. Depois de um empate sem gols no Nilton Santos e viver grande fase ofensivamente, a vaga para a próxima fase veio das mãos do goleiro John.

➡️ Botafogo atualiza status de saúde de Luiz Henrique

➡️ Árbitro relata agressão de Gatito à auxiliar do São Paulo e goleiro do Botafogo pode ser punido

Não é segredo a potência do ataque alvinegro. Com Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino, além de contar com Tiquinho Soares, Matheus Martins no banco de reservas. Mas a solidez defensiva tem se mostrado peça chave para o crescimento do Botafogo na competição.

O goleiro John chegou esse ano ao clube como reposição a Lucas Perri, vendido ao Lyon da França. O goleio chegou do Real Valladolid, da Espanha, e logo assumiu à titularidade na posição, disputada com Gatito Fernández.

O jogador chegou a ser questionado por parte da torcida no início da temporada, mas correspondeu à pressão com sucesso e hoje, é unanimidade na equipe de Artur Jorge. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem a terceira melhor defesa com apenas 25 gols sofridos em 27 jogos, atrás de Palmeiras (19) e Internacional (23).

John, goleiro do Botafogo, pega pênalti de Nestor, do São Paulo, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nas últimas partidas, o camisa 12 vem se destacando embaixo das traves. Na partida contra o Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão, operou verdadeiros milagres, defendeu o primeiro pênalti da carreira e garantiu a vitória por 2 a 1 para o clube carioca.

Na Libertadores, também foi essencial para a classificação às quartas de finais depois de pressão do Palmeiras no Allianz Parque no jogo de volta. Com defesas decisivas, o Glorioso segurou o empate e avançou de fase.

Com o bom desempenho, o goleiro caiu nas graças dos torcedores e chamou a atenção de Dorival Jr., técnico da Seleção Brasileira. O jogador está na pré-lista para defender a Amarelinha nas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Assim como Igor Jesus e Luiz Henrique, a classificação contra o São Paulo pode ter valido mais do que a classificação para as semifinais da Libertadores. Herói da partida tanto nos 90 minutos, como na disputa de pênaltis, John pode ter tido seu teste final para estar na lista de 23 jogadores que Dorival divulgará nesta sexta-feira (27).

Após a partida, ele falou sobre a defesa do pênalti de Nestor. Foi apenas a segunda cobrança defendida na carreira do goleiro.

– Primeiro, agradecer a Deus, fiquei muito feliz por ter defendido o pênalti. Acertei todos os lados, estava ficando puto comigo, que estava chegando nas bolas e não estava conseguindo tirar. Fui muito feliz, peguei esse, agora é agradecer e comemorar que estamos na semifinal.

O John disputa vaga com o Weverton, do Palmeiras, e Rafael, do São Paulo, adversário da última quarta-feira (25), e Bento, do Al-Nassr. Porém, estar na pré-lista não quer dizer que o jogador esteja na lista final. Weverton e Rafael são 'figurinhas carimbadas' na Seleção.

Os dois próximos compromissos da Seleção Brasileira serão contra Chile, fora de casa, no dia 10 de outubro, e Peru, no dia 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já o Botafogo volta à campo no próximo sábado (28), a partir das 21h30, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.