Gatito Fernández, goleiro do Botafogo, durante partida contra o Atlético-GO, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro

O goleiro Gatito Fernández foi expulso com a confusão entre jogadores do Botafogo e São Paulo ao final do segundo tempo da partida pela Libertadores no Morumbis, que confirmou a classificação do clube cariocas às semifinais. O árbitro da partida relatou um soco do jogador em auxiliar do Tricolor.

➡️ Botafogo faz história e se prova pronto para conquistar a Libertadores

➡️ Luiz Henrique é levado a hospital após classificação do Botafogo na Libertadores

Logo após o gol de empate do São Paulo, Rafinha cobrou Marçal para apressar a cobrança de um lateral. No momento, o Tricolor estava pressionando o time Alvinegro. A discussão avançou para uma confusão generalizada entre o técnico Zubeldía, os laterais e a comissão técnica. Com o conflito na beira do campo, Gatito foi um dos primeiros jogadores do Glorioso a se aproximar do trio para defender o companheiro.

Gatito Fernández, goleiro do Botafogo, durante partida contra o Audax no Nilton Santos pelo Campeonato Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois de minutos de paralisação, o árbitro Darío Herreira puniu o lateral Rafinha e o goleiro do Botafogo com um cartão vermelho para cada. Em súmula, divulgada nesta quinta-feira (26), Herreira relatou que puniu Gatito por 'conduta violenta'.

– Deu um soco em um auxiliar do São Paulo. - escreveu o árbitro argentino.

O goleiro paraguaio será julgado no artigo 14.1 do Código Disciplinar da Conmebol (Conduta Imprópria de Jogadores e Oficiais) no dia 3 de outubro e punição pode chegar a dois jogos de punição, o que o deixaria fora da semifinal da competição.