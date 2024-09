Botafogo atualiza status de saúde de Luiz Henrique

Luiz Henrique em ação pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo informou que Luiz Henrique recebeu alta hospitalar na noite desta quinta-feira (26). Por conta de um mal estar, o atacante foi encaminhado ao hospital para realização de exames médicos após o duelo com o São Paulo, no Morumbis. O jogo rendeu ao Glorioso a classificação às semifinais da Libertadores na última quarta-feira (25).

O camisa 7 do Glorioso foi titular no duelo com o Tricolor Paulista. No entanto, foi substituído por Matheus Martins aos 25 minutos do segundo tempo, já não se sentindo bem e visivelmente desgastado. O jogador não retornou com o elenco ao Rio de Janeiro e seguiu em São Paulo para observações. Após bateria de exames, não foi constatada nenhuma alteração no quadro de Luiz Henrique. Assim, ele se apresentará ao Espaço Lonier, no CT do Botafogo.

Confira abaixo nota oficial do Botafogo sobre Luiz Henrique:

"O atleta Luiz Henrique finalizou os exames protocolares e recebeu alta hospitalar no início da noite de hoje. O atleta se reapresentará amanhã no Espaço Lonier, CT do Botafogo, visando a partida diante do Grêmio."

Luiz Henrique no jogo São Paulo x Botafogo pela Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores, depois de 51 anos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com o São Paulo, no Morumbis, com gols de Thiago Almada e Calleri, a vaga foi decidida nos pênaltis, Nas cobranças, 5 a 4 para o Glorioso. Agora, o time carioca aguarda o vencedor de Peñarol x Flamengo para saber quem enfrenta na semifinais.