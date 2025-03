O Botafogo estreou com empate no Brasileirão. No Allianz Parque, em São Paulo, ficou no 0 a 0 contra o Palmeiras, em partida que reuniu os últimos dois campeões do torneio. Após a partida, o meia Gregore pontuou a dificuldade do confronto e analisou o momento do Glorioso.

- Eu falei na entrevista que dei há pouco tempo, que quando o Renato chegou, ele resgatou essa energia de competição que a gente já tinha. A gente sabia do desafio, do primeiro jogo, um jogo muito difícil aqui no Allianz. Sabemos da dificuldade da partida. Temos muito a evoluir ainda. O professor pede bastante coisa pra gente no treinamento, e a gente tem feito. Hoje faltou fazer algumas coisas, ter oportunidade de fazer o gol. Mas agora é concentrar na próxima partida e jogo a jogo evoluir - disse o alvinegro.

Gregore durante a partida do Botafogo contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo

O início de jogo foi concentrado no meio de campo, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades. Mesmo como visitante, o Botafogo passou a controlar as ações e teve a primeira chance de perigo com o atacante Igor Jesus.

Cria da Academia, Patrick de Paula também assustou o goleiro Weverton minutos depois. Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu trocar passes na intermediária, e Estêvão quase abriu o placar em um chute cruzado da entrada da área.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo manteve o controle e encontrou espaços pelas pontas para pressionar o adversário. O placar, no entanto, permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.

Já na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar, mas viu o Botafogo levar perigo nos contra-ataques. As equipes criaram chances e deixaram o jogo mais intenso, com a bola circulando frequentemente nas duas áreas e poucas trocas de passe no meio de campo.

Nos minutos finais, Flaco López saiu cara a cara com John, finalizou forte, mas parou no goleiro botafoguense, que evitou a derrota em São Paulo. Placar final: 0 a 0.