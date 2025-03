Drible de Estevão viraliza em Palmeiras x Botafogo: ‘Deixou Barboza no chão’

Um lance do jovem Estevão em Palmeiras x Botafogo chamou atenção no jogo deste domingo (30), no Allianz Parque. No primeiro tempo, o atacante deu um bonito drible no zagueiro Alexander Barboza e deixou o argentino sentado no gramado. Após a jogada plástica, o nome da joia alviverde se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social "X".

continua após a publicidade

Estêvão entre os Craques do Paulistão

O jogador do Palmeiras esteve na seleção dos melhores do campeonato ao lado dos companheiros Murilo e Richard Ríos. Pelo torneio, Estêvão disputou 14 partidas e marcou cinco gols. Após o Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano, o atleta se juntará ao Chelsea.