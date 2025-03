A Globo trouxe uma novidade na estreia do Brasileirão 2025 na TV aberta, em Palmeiras x Botafogo. A emissora mudou o formato do placar, que está customizado com as cores das equipes que estão em campo. O lado esquerdo da tela ficou verde e o direito foi pintado de branco.

Nas redes sociais, os internautas divergiram sobre a mudança que foi feita pela Globo. De um lado, uma parcela dos torcedores aprovaram a mudança feita. Por outro, a mudança não foi bem-vinda e o número adotado ficou muito grande.

Opiniões da web sobre o placar de Palmeiras x Botafogo na Globo

Palmeiras x Botafogo

A principal partida da rodada de estreia é o encontro entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. Um duelo que ganhou muita rivalidade nos últimos anos por conta dos enfrentamentos das equipes no Brasileirão e na Libertadores. Além disso, os dirigentes das duas equipes também trocaram farpas nos bastidores e entraram na justiça.

Placar da Globo. (Foto: Reprodução/TV GLOBO)

Em 2023, o Alvinegro chegou a abrir uma vantagem de 13 pontos na liderança da competição, mas perdeu o folego no final do campeonato e viu uma derrota para o Verdão marcar o começo da derrocada e da perda do título daquele ano. A equipe paulista veio a ultrapassar os cariocas nas últimas rodadas e q ficou conquistou a competição.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes em duelos eletrizantes em mais de uma competição. O Glorioso levou a melhor em todos os confrontos no ano, eliminando o Alviverde da Libertadores após eliminar a equipe de Abel Ferreira da competição continental e vencer o duelo decisivo, válido pelo segundo turno do Brasileirão.