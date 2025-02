Entenda significado de faixa estendida pela torcida do Racing contra o Botafogo

A decisão da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing já começou com polêmica. Antes mesmo da bola rolar no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, uma faixa estendida com a palavra "mono" (macaco, em espanhol) chamou a atenção dos torcedores. Porém, não é bem o que parece.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Bastos tem previsão para retorno aos gramados pelo Botafogo; veja

O que parecia ser um caso de racismo dos torcedores argentinos, na verdade, se mostrou ser uma homenagem a um dos torcedores ilustres do clube, que faleceu em janeiro. Essa em específico tem a ver com a morte de um histórico da barra do Racing, de "La Guardia Imperial", que tinha o apelido de "El Mono Gatica".

Veja foto da placa:

Torcida do Racing estende placa em homenagem a torcedor iluste do clube argentino (Foto: João Pedro Fragoso/ OGlobo)

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x Botafogo

Jogo de ida — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming);

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

Racing (Técnico: Gustavo Costas)

Gustavo Costas, com Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Vietto, Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

Botafogo (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

continua após a publicidade

▶️ Saiba como o Botafogo chega para a decisão da Recopa Sul-Americana