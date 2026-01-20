Alessandro Brito explica situção do Botafogo com transfer ban: 'Não é tão simples'

Antes da entrevista de apresentação de Martín Anselmi como novo técnico do Botafogo, Alessandro Brito e Léo Coelho, homens fortes do futebol da SAF, utilizaram o espaço para explicarem o tema do transfer ban sofrido pelo Alvinegro referente à dívida na compra de Thiago Almada. O Botafogo está há 22 dias punido pela Fifa e não pode registrar reforços.

Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva da SAF, representou John Textor, que não pôde marcar presença na apresentação do argentino.

— Falar um pouco sobre a situação específica do transfer ban, que é um tema que todo mundo pergunta, todo mundo questiona. Dizer que a gente vem trabalhando já, e a gente já sabia dessa situação. Então a gente vem trabalhando de uma forma incansável, para que a gente possa, de alguma maneira, solucionar isso o quanto antes. E não é uma situação tão simples, porque envolve MLS (liga dos Estados Unidos), envolve alguns termos políticos, garantias — disse Alessandro Brito.

— É claro que o clube hoje vive uma situação de andar com as próprias pernas. Isso desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente sabe que a gente teve essa situação de romper uma situação societária entre John e Ares, e isso vem sendo resolvido pelo John. A gente vem caminhando. Então é uma situação que a gente pode falar assim que a gente trabalha no dia a dia, e fatalmente a gente precisa e existe uma necessidade de venda de alguns jogadores.

Nesta janela, o Botafogo vendeu Marlon Freitas para o Palmeiras e tem propostas por outros jogadores importantes do elenco. O zagueiro David Ricardo também teve a saída encaminhada para o futebol europeu.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

