Ainda com desfalques, Anselmi vê futuro com elenco promissor no Botafogo

Martín Anselmi tem uma batalha difícil esta semana. Ele precisará levar o Botafogo à vitória diante do Barcelona (EQU) na terça-feira (10) para classificar o alvinegro à fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisará armar um time que ainda tem desfalques por lesões e fazer a equipe superar a pressão natural de um jogo com potencial de impactar, e muito, a temporada. Mas, se conseguir avançar na competição continental, o futuro parece animador.

Atualmente, o Botafogo tem Allan e Gabriel Abdias se recuperando de problemas musculares, Chris Ramos ainda em tratamento após tratar uma pancada, e Marçal, Santi Rodríguez e Kaio Pantaleão entregues ao departamento médico por causa de lesões de joelho. Anselmi, contudo, diz que tem boas opções para o jogo com o Barcelona e vislumbra os próximos meses com elenco reforçado.

— Para terça, temos jogadores suficientes em quase todas as posições. Hoje (sábado), foi importante que Tucu (Correa) conseguiu fazer 90 minutos. Já estamos perto de recuperar o Santi e o Marçal. Temos bons meio-campistas, como Medina, Edenilson, Danilo, Montoro, Barrera. Tem o Júnior (Santos) que pode jogar como centroavante, não só nas pontas. Tem o Mateo, Cabral, e estamos perto de recuperar o Chris Ramos. Todos vão ser importantes — disse Martin Anselmi.

Edenilson foi um dos destaques do Botafogo diante do Bangu. Ele marcou o primeiro gol e deu boa movimentação ao meio-campo. O volante, porém, não poderá enfrentar o time de Guayaquil porque não está inscrito para esta fase da Libertadores.

— Eu conheço ele, trabalhei com ele no Inter. Para mim é um grande jogador e uma grande pessoa. Acho que a experiência dele é muito importante para nos ajudar. Pode jogar em qualquer função no meio campo. No Inter conosco jogou de meia pela direita, no Grêmio por trás do centroavante. Agora está jogando como dupla de meia. Pode jogar em qualquer função de meio-campo e é importante ter um jogador versátil e com a experiência dele — considerou Anselmi.

Ele também falou sobre as perspectivas de Júnior Santos, que voltou ao clube na semana passada.

— Foi muito bem recebido. Não conheço ele, mas todo mundo fala que é muito alegre e importante para o grupo. E já vi isso nesses dias, que ele traz alegria para o dia a dia. Acho que voltou para casa, queria voltar a ser feliz. Nosso trabalho é ajudar para que ele seja feliz.

