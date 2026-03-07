Anselmi exalta título do Botafogo na Taça Rio: 'Imagina se não tivéssemos vencido'

Apesar da pouca badalação do torneio, o técnico Martín Anselmi exaltou a conquista da Taça Rio pelo Botafogo. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bangu na noite deste sábado (7), o treinador declarou que "não é fácil ganhar no futebol" e lembrou que o time ficaria em uma situação bem mais difícil para o confronto de terça-feira pela fase preliminar da Libertadores se tivesse perdido o jogo deste sábado

— Imagina se agora eu estivesse sentado aqui sem essa taça. Não é a mesma coisa. Acho que ganhar no futebol não é fácil. Tem que valorizar todos os triunfos. A única coisa que nós, e quando falo nós são todos que estão trabalhando no futebol, podemos fazer e podemos controlar é trabalhar. Então, de todo modo, nós nos controlamos — declarou Anselmi, durante coletiva de imprensa no Nilton Santos.

O treinador também exaltou os jogadores da base (a quem chegou a se referir como "crianças"), que representaram o Botafogo em boa parte dos jogos da Taça Rio.

— É um prazer poder trabalhar com eles no dia a dia. Eles têm muito desejo de aprender, de serem melhores, de tentar entender o que está acontecendo. Depois, vão ao jogo e fazem a tarefa que fazem no treino. É um prazer comandá-los, são muito valentes para representar a camisa do Botafogo.

Martín Anselmi não quis antecipar qualquer tipo de estratégia ou mesmo a expectativa do Botafogo para o jogo com o Barcelona, na terça-feira. O treinador disse que passaria a focar na preparação para o duelo com os equatorianos apenas a partir do treino deste domingo.

— Amanhã (domingo) nós vamos trabalhar. Hoje não é o momento para falar do Barcelona.

Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

