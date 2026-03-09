menu hamburguer
Botafogo deve repetir dupla de ataque para 'decisão' com Barcelona

Time precisava vencer os equatorianos para seguir na Libertadores

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
06:00
Joaquín Correa e Arthur Cabral devem enfrentar o Barcelona
imagem cameraJoaquín Correa e Arthur Cabral devem enfrentar o Barcelona (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O técnico Martín Anselmi define nesta segunda-feira (9) o time do Botafogo que irá encarar o Barcelona (EQU) na terça-feira (10), a partir das 21h30, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, o alvinegro precisa vencer por qualquer placar no Nilton Santos para garantir a vaga na fase de grupos.

➡️Ainda com desfalques, Anselmi vê futuro com elenco promissor no Botafogo

O treinador não deu qualquer indicativo do time que deverá ir a campo, mas a tendência é que ele repita a dupla ofensiva do jogo de ida, com Joaquín Correa e Arthur Cabral. Os dois atuaram no sábado (7), quando o Botafogo foi com um time alternativo e bateu o Bangu por 3 a 1 na final da Taça Rio. Correa teve atuação discreta, enquanto Arthur Cabral foi muito participativo no ataque.

Arthur Cabral não marcou gol, mas foi bem diante do Bangu
Arthur Cabral não marcou gol, mas foi bem diante do Bangu (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vencer o Barcelona e entrar na fase de grupos da Libertadores é fundamental para o Botafogo. Um eventual tropeço teria potencial para deixar o clube em crise ainda em março, levantando muitos questionamentos sobre o potencial do grupo para a temporada. Apesar disso, Martín Anselmi evita projetar o impacto do resultado, seja ele positivo ou negativo, para a sequência do ano.

— Eu controlo trabalhar e preparar o time da melhor forma possível para o jogo de terça. Se eu parar para pensar o que vai acontecer se ganha, perde ou empata, o foco está do outro lado. Aí está errado. Porque quando o foco está do outro lado começam a entrar dúvidas, medo, confiança, qualquer coisa. Só controlo trabalhar para terça, é a melhor maneira possível. Não posso analisar resultado, não controlo isso. Se eu focar isso estaria fazendo mal o meu trabalho — disse Anselmi após o jogo de sábado.

