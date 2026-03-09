Botafogo deve repetir dupla de ataque para 'decisão' com Barcelona
Time precisava vencer os equatorianos para seguir na Libertadores
O técnico Martín Anselmi define nesta segunda-feira (9) o time do Botafogo que irá encarar o Barcelona (EQU) na terça-feira (10), a partir das 21h30, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, o alvinegro precisa vencer por qualquer placar no Nilton Santos para garantir a vaga na fase de grupos.
O treinador não deu qualquer indicativo do time que deverá ir a campo, mas a tendência é que ele repita a dupla ofensiva do jogo de ida, com Joaquín Correa e Arthur Cabral. Os dois atuaram no sábado (7), quando o Botafogo foi com um time alternativo e bateu o Bangu por 3 a 1 na final da Taça Rio. Correa teve atuação discreta, enquanto Arthur Cabral foi muito participativo no ataque.
Vencer o Barcelona e entrar na fase de grupos da Libertadores é fundamental para o Botafogo. Um eventual tropeço teria potencial para deixar o clube em crise ainda em março, levantando muitos questionamentos sobre o potencial do grupo para a temporada. Apesar disso, Martín Anselmi evita projetar o impacto do resultado, seja ele positivo ou negativo, para a sequência do ano.
— Eu controlo trabalhar e preparar o time da melhor forma possível para o jogo de terça. Se eu parar para pensar o que vai acontecer se ganha, perde ou empata, o foco está do outro lado. Aí está errado. Porque quando o foco está do outro lado começam a entrar dúvidas, medo, confiança, qualquer coisa. Só controlo trabalhar para terça, é a melhor maneira possível. Não posso analisar resultado, não controlo isso. Se eu focar isso estaria fazendo mal o meu trabalho — disse Anselmi após o jogo de sábado.
