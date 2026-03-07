Barboza revela problemas para renovar com Botafogo: 'Já falei o que preciso'

Logo após a conquista da Taça Rio, neste sábado (7), o zagueiro Barboza comentou a situação da renovação de contrato com o Botafogo e revelou que as negociações estão momentaneamente interrompidas. O defensor afirmou que os termos contratuais já estão alinhados, mas que ainda aguarda garantias do clube para avançar no acordo.

continua após a publicidade

➡️Botafogo supera o Bangu e fica com o título da Taça Rio

— Não sei (sobre como está o processo de renovação). Está tudo parado. Eu já falei o que eu preciso para renovar. Não é muita coisa. Em termos de contrato já está tudo acordado. Só que eu preciso de segurança (garantias do Botafogo). Só isso — declarou o jogador.

Barboza tem contrato com o Botafogo até o final de 2026 e é considerado um dos líderes do elenco alvinegro. As conversas para renovação vinham avançando nas últimas semanas e a expectativa era de um novo vínculo por três temporadas, com valorização salarial.

continua após a publicidade

Apesar disso, o próprio jogador indicou que ainda aguarda definições internas do clube antes de formalizar o acordo.

Contratado em 2024, o zagueiro rapidamente se firmou como peça importante da equipe e ultrapassou a marca de 100 partidas pelo Botafogo, participando das campanhas que renderam os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo conquista a Taça Rio

Dentro de campo, o Botafogo encerrou o Campeonato Carioca com um troféu. Com uma equipe alternativa, o time venceu o Bangu por 3 a 1, neste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, e garantiu o título da Taça Rio.

continua após a publicidade

Edenilson abriu o placar ainda no primeiro tempo, após jogada construída com Arthur Cabral. Na etapa final, Caio Valle ampliou e Joaquín Correa marcou o terceiro gol em cobrança de pênalti. O Bangu diminuiu com Luizinho.

O que vem por aí?

Com o estadual encerrado, o Botafogo volta suas atenções para um compromisso decisivo na temporada. Na próxima terça-feira (10), o time enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores.

Na partida de ida, disputada no Equador, as equipes empataram por 1 a 1. Uma vitória garante o Alvinegro na fase de grupos da competição continental.