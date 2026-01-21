Dínamo Moscou anuncia contratação de David Ricardo, ex-Botafogo

Agora ex-Botafogo, o zagueiro David Ricardo, de 23 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (21) como novo reforço do Dínamo Moscou, da Rússia. O jogador assinou contrato com o clube europeu com validade até o meio de 20230.

Na negociação, o Dínamo pagará 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40,7 milhões) mais bônus de 1 milhão de euros por metas, pelo zagueiro que foi comprado no início de 2025 por cerca de R$ 11 milhões junto ao Ceará.

O Botafogo ainda manterá 20% dos direitos econômicos do jogador de olho em uma futura venda. David Ricardo, que seguirá com a camisa 57, se despediu do Glorioso.

— Defender o Botafogo foi uma honra enorme. Sentir o apoio da torcida alvinegra, ouvir o canto nas arquibancadas, os mosaicos e representar esse escudo em cada partida foi um privilégio que vou carregar comigo por toda a vida. Quero agradecer de coração a todos que fizeram parte dessa caminhada: meus companheiros, comissão técnica, funcionários, diretoria e cada pessoa que trabalha no dia a dia. Vocês foram essenciais para que essa passagem fosse tão marcante para mim — escreveu David Ricardo, nas redes sociais.

Outras propostas para o Botafogo

David Ricardo foi alvo de proposta do Torino nesta janela, mas o clube italiano não chegou nos termos desejados pelo Botafogo. A equipe de Turim propôs um empréstimo com passe fixado, enquanto a SAF pretendia uma venda imediata nesta janela de transferências. Assim, o Dínamo venceu a concorrência.

Com a camisa do Botafogo, David Ricardo fez 29 partidas pelo Botafogo, com dois gols e uma assistência. O zagueiro foi opção no banco de reservas principalmente no primeiro semestre da temporada passada, mas depois ganhou espaço no time então comandado por Davide Ancelotti, que sofreu com lesões no sistema defensivo. Ele ainda poda atuar como lateral-esquerdo.

David Ricardo assinou com o Dínamo Moscou até junho de 20230 (Foto: Divulgação)

