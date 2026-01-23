Botafogo e Barboza chegaram a um acordo e avançaram para concluir a renovação de contrato do zagueiro. Um dos líderes do elenco alvinegro, tinha contrato até o final de 2026 e já havia manifestado seu desejo de permancer no clube.

Conforme informação publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!, o novo vínculo será de três temporadas e contará com uma valorização salarial. Na quarta-feira (21), após o jogo contra o Volta Redonda, o jogador comentou sobre as negociações por sua renovação e enfatizou a prioridade que deu ao Glorioso.

— Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu já falei isso. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. O clube já falou com o meu empresário e estamos falando. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero, o clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias.

Contratado em 2024, alcançou a marca de 100 jogos pelo Botafogo, tendo conquistado o Brasileirão e a Libertadores em uma temporada histórica. O time volta à campo no sábado (24), às 21h, para enfrentar o Bangu pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

