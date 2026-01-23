menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo avança por renovação com Barboza; veja detalhes

Novo contrato será de três anos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
13:11
Atualizado há 1 minutos
Barboza em jogo do Botafogo contra o Vasco pelo Brasileirão de 2025
imagem cameraBarboza em campo pelo Botafogo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Barboza chegaram a um acordo e avançaram para concluir a renovação de contrato do zagueiro. Um dos líderes do elenco alvinegro, tinha contrato até o final de 2026 e já havia manifestado seu desejo de permancer no clube.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vive crise financeira e atrasos ligam alerta da SAF

Conforme informação publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!, o novo vínculo será de três temporadas e contará com uma valorização salarial. Na quarta-feira (21), após o jogo contra o Volta Redonda, o jogador comentou sobre as negociações por sua renovação e enfatizou a prioridade que deu ao Glorioso.

➡️ Savarino se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'

— Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu já falei isso. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. O clube já falou com o meu empresário e estamos falando. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero, o clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Contratado em 2024, alcançou a marca de 100 jogos pelo Botafogo, tendo conquistado o Brasileirão e a Libertadores em uma temporada histórica. O time volta à campo no sábado (24), às 21h, para enfrentar o Bangu pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Barboza em ação na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Barboza em ação na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias