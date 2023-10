Na noite de domingo, o Botafogo emitiu uma nota se posicionando na questão do adiamento do confronto com o Fortaleza, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube é a favor da possibilidade de o jogo acontecer nesta terça-feira (24), como inicialmente marcado; a partida, porém, precisou ser adiada na ótica da CBF.



- O Botafogo reafirma o seu posicionamento de que não vai medir esforços para disputar a partida desta terça-feira (24), contra o Fortaleza, no Castelão, conforme inicialmente programado pela CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo quer jogar. O Botafogo tem plenas condições de saúde e performance para entrar em campo. O Botafogo quer que o combinado seja cumprido - afirmou a diretoria.