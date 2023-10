CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

!CALOR! A temperatura esgotou os jogadores na partida, que foi interrompida para a hidatração dos atletas.

!CENAS FORTES! William e Uendel se chocam de cabeça e o lateral-esquerdo do Cuiabá sangra muito em campo.

Bike do Deyvinho. Deyverson emendou uma bicicleta dentro da área e quase marcou um golaço.

!RETORNOU! Após longo período lesionado, Matheus Pereira voltou a jogar vestindo a camisa do Cruzeiro.

Perdeu. Deyverson ainda teve uma chance de matar o jogo, mas se enrolou com a bola e desperdiçou o contra-ataque.