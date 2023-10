Botafogo e Athletico-PR retornaram ao gramado do Nilton Santos neste domingo (22) para dar continuidade à partida que começou no sábado (21) e que, por uma série de apagões no estádio do alvinegro, o jogo recomeçou no dia seguinte. O duelo ficou marcado por um ritmo abaixo do normal e com poucas chances de gol. Em entrevista pós-jogo para o SporTV, o meia Tchê Tchê explica sobre essa questão.