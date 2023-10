Já dentro de campo, com a bola rolando, Botafogo e Athletico-PR não balançaram as redes e seguiu o mesmo resultado antes da suspensão da partida, 1 a 1. Mesmo com mais controle da posse, o time carioca não encontrou muitos espaços na defesa do Furacão, e quando teve a oportunidade de desempatar, Tiquinhho Soares finalizou para grande defesa de Bento. O grande momento dos paranaenses ficou com Rômulo, que saiu cara a cara com Perri no último lance, o goleiro do Glorioso fez grande defesa, mas o atacante já estava impedido.