Cuiabano assume número histórico do Botafogo

A tradiconal camisa 6 do Botafogo tem um novo dono. Trata-se do lateral-esquerdo Cuiabao, que recebeu o número que foi eternizado por Nilton Santos, neste sábado (2), e a mudança foi anunciada pelo clube por meio de suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Ao falar sobre o novo número, o jogador afirmou que foi "escolhido" para herdar a camisa de um dos maiores ídolos da históriado clube. O defensor é terceiro jogador a ultilizar a numeração nos últimos três anos.

Essa é a segunda troca que o número histórico do Alvinegron teve neste ano, isso aconteceu devido a Patrick de Paula ter deixado a equipe para assinar com o Estoril, de Portugal, por empréstimo de um ano e com prioridade de compra. Antes disso, Tchê-Tchê havia ultilizado a númeração durante três anos.

continua após a publicidade

- A honra de representar a camisa do Mais Tradicional agora se junta à de vestir a camisa do maior lateral-esquerdo de todos os tempos. Obrigado, Botafogo. Fui escolhido - disse o lateral-esquerdo por meio de suas redes sociais.

Cuiabano assume a histórica camisa 6 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Nova função e gols

Cuiabano, de 22 anos, chegou ao Botafogo no ano passado e tem sido uma peça importante no elenco desde sua chegada, alterando entre o titular e reserva. Neste período, fez 59 jogos em todas as competições, marcando sete gols e dando seis asstistências.

continua após a publicidade

Em 2025, o lateral-esquerdo foi improvisado como ponta pelo ex-técnico Renato Paiva e marcou gols importantes durante a passagem do técnico português. O defensor acabou voltando a ser reserva com a chegada do italiano Davide Ancelotti, mas tem entrado e tido participações importantes nas partidas, com gols e assistências.

Neste domingo (3), o Botafogo, de Cuiabano, vai receber o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, em duelo com o Cruzeiro, válido pela 18ª rodada, às 16h (de Brasília).