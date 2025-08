Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Cruzeiro fazem neste domingo (3) um dos principais jogos da 18ª rodada do Brasileirão. O time carioca recebe os mineiros no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília) com chances de ingressar no G-4. O Cruzeiro, por sua vez, tenta retomar a liderança da competição.

Ficha do jogo BOT CRU Brasileirão 18ª rodada Data e Hora Domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Var Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Invicto há cinco jogos, o Botafogo tenta embalar de vez sob o comando de Davide Ancelotti. O time vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino pela Copa do Brasil no meio de semana, e quer voltar a vencer no Brasileirão após empate na semana passada com o Corinthians

Diante do Cruzeiro, o Botafogo terá o desfalque do volante Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jeffinho, Danilo e Bastos, lesionados, também estão fora.

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com os lesionados Fagner e João Marcelo. Vice-líder do Brasileirão, o time vem de derrota em casa para o Ceará e tenta se recuperar na competição.

Botafogo e Cruzeiro fizeram jogo-treino no Nilton Santos antes do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/BFR)

Confira as informações do jogo entre Botafogo x Cruzeiro pela 18ª rodada do Brasileirão:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho, Barboza, Kaio Fernando e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson.