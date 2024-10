Argentina é convocada com Almada, do Botafogo, e retorno de Messi; veja lista

Messi e Almada celebram gol pela Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 20:06 • Buenos Aires (ARG)

A seleção da Argentina foi convocada nesta quarta-feira (2) para os compromissos da Data Fifa de outubro. A Albiceleste enfrenta Venezuela e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre as principais novidades na lista do técnico Lionel Scaloni estão o retorno de Lionel Messi e a presença de Thiago Almada, do Botafogo.

Messi ficou fora da convocação de setembro por conta de contusão sofrida na final da Copa América. O camisa 10 sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito e deixou o campo chorando na decisão contra a Colômbia, em 16 de julho. Assim, perdeu as partidas pelas Eliminatórias contra o Chile e novamente os colombianos.

Por sua vez, Almada retorna à seleção da Argentina após um ano e quatro meses de ausência. O jovem do Botafogo foi chamado pela última fez em juho de 2023, para amistosos com Austrália e Indonésia. O meia fez parte do grupo campeão mundial no Catar, em 2022.

Além dos nomes presentes na lista de Scaloni, chama atenção a ausência de Emiliano 'Dibu' Martínez. O goleiro foi punido pela Fifa com suspensão de dois jogos por "comportamento ofensivo" nos duelos contra Chile e Colômbia. Assim, não poderá entrar em campo nesta Data Fifa e ficou fora da convocação.

Confira abaixo a lista completa da convocação da seleção da Argentina:

Convocação da seleção da Argentina para os jogos contra Venezuela e Peru (Foto: Divulgação / AFA)