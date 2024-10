Retorno de Júnior Santos pode ser fôlego extra no Botafogo na reta final da temporada

Júnior Santos, jogador do Botafogo, volta aos gramados em partida contra o Grêmio, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O empate amargo com o Grêmio no último sábado (28), teve o seu lado positivo. Júnior Santos voltou aos gramados depois de dois meses afastado por uma fratura na tíbia. O artilheiro do Botafogo se recuperou antes do previsto e retornou em momento crucial na temporada.

Artur Jorge optou por um time misto para a partida do Brasileirão, e apesar de um jogo abaixo do esperado de ambas equipes, o Botafogo até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 32 minutos do segundo tempo, o técnico sacou Júnior Santos do banco. Aos 40, o artilheiro recebeu a bola lançada na área, limpou dois marcadores e chutou. A bola desviou e sobrou para Bastos empurrar para o gol.

Seria a volta perfeita de um personagem importante para o ano do Glorioso. Mesmo com apenas 12 minutos em campo, o jogador já mostrou que retornou com o mesmo faro ofensivo de antes da lesão, e que pode voltar a pedir passagem no time titular.

Com a ausência do camisa 11, o Alvinegro se reforçou no mercado nesta janela de transferências com reforços que rapidamente responderam às expectativas e assumiram a titularidade. Igor Jesus, por exemplo, disputou 18 jogos, com seis gols e uma assistência. As boas atuações em jogos decisivos levaram o camisa 99 à uma convocação para a Seleção Brasileira.

O entrosamento com Luiz Henrique e Savarino parece ter sido a solução de todos os questionamentos. Além do trio titular em boa fase, Matheus Martins e Tiquinho Soares se tornaram opções frequentes para o segundo tempo.

O Botafogo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 46 gols marcados, e chegou às semifinais da Libertadores depois de 51 anos. Com a quantidade de jogos em alto nível, Artur Jorge pode ser obrigado a rotacionar o elenco, como aconteceu na partida contra o Grêmio.

Com a volta de Júnior Santos, o Botafogo só tem a ganhar. Com um plantel recheado de jogadores em alto nível, o camisa 11 será decisivo em partidas de dificuldade. Mesmo com dois meses parado, o jogador segue sendo o artilheiro da Libertadores, com nove gols, seguido por Paulinho, do Galo, com seis gols. A quantidade de bons atacantes disponíveis no elenco, é a 'dor de cabeça' que Artur Jorge precisará lidar daqui para frente.