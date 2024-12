Depois da derrota por 3 a 0, para o Pachuca, do México, e uma eliminação precoce na Copa Intercontinental, disputada em Doha, no Catar, a delegação do Botafogo desembarcou nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro para, finalmente, descansar após 75 jogos na temporada e dois títulos conquistados. No aeroporto, Gregore falou sobre a despedida de alguns atletas, celebrou melhor ano na carreira e pediu a permanência de Artur Jorge para 2025.

continua após a publicidade

▶️ Saiba quais jogadores já se despediram do Botafogo; clube estuda reforços

▶️ Efeito Textor: elenco do Botafogo teve valorização superior a 600% em dois anos

Peruntado sobre a despedida de alguns jogadores do elenco, Gregore disse não saber muito sobre quem vai e quem fica, mas brincou sobre Thiago Almada:

– Não estou sabendo ainda. Eu vi as notícias pelo avião, não despediu ainda de mim. Se ele for sem se despedir de mim, eu vou pegar ele ali e segurar, mas espero que ele fique. Não estou sabendo ainda nada sobre a saída de atletas, não.

continua após a publicidade

Ao fim do jogo contra o Pachuca, na última quarta-feira (11), o argentino se despediu do clube e revelou que pretende manter a promessa de vestir a camisa do Lyon, da França, na próxima temporada.

– A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira: lindo, unido, de família, mas tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração.

continua após a publicidade

A principal dúvida para 2025 é a permanência do técnico Artur Jorge. O português tem recebido propostas do mercado europeu e, apesar de ter contrato com o Botafogo até o fim de 2025, o treinador ainda não deu certeza sobre o seu futuro no futebol brasileiro. Depois da partida contra o São Paulo, no domingo (11), John Textor revelou que quer conversar pessoalmente com o comandante para tomar as decisões e prometeu valorização financeira. Questionado sobre uma possível saída, Gregore se manteve otimista sobre a continuidade do trabalho de Artur Jorge.

– Não, tocou muito só para parabenizar pelo ano, mas sobre saídas ainda nada. Não, eu acho que ele, até agora, acho que ele vai ficar, né? Pedido eu não fiz, mas eu quero que ele fique.

O jogador de 30 anos foi peça fundamental para a conquista do Brasileirão e Libertadores, e, agora, revela que pretende apenas descansar, curtir as férias e esperar o planejamento da diretoria para 2025.

– Agora estou apenas planejando minhas férias, esperando descansar em casa, esperando o pessoal nos contar como será no próximo ano, e depois começarei a pensar nos jogos e na preparação. Vou comemorar meu melhor ano da minha carreira, individual e coletivamente, e ano que vem vou trabalhar mais para conseguir me superar.

Números de Gregore pelo Botafogo

Apesar de ser um destaque defensivo no Glorioso, Gregore também tem seus momentos de brilho balanças as redes em momentos decisivos. O jogador abriu o placar na vitória de 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, em duelo que valeu a liderança do campeonato. Além disso, fez o 'gol do título' no triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Nilton Santos, sendo o último gol alvinegro na competição. Ao todo, são três gols e duas assistências pelo Botafogo.



🆚 133 desarmes (!)

🔐 274 ações defensivas (3º do time!)

🦾 219 bolas recuperadas (!)

💪 267 duelos ganhos (2º do time!)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A delegação alvinegra chegou incompleta ao Rio de Janeiro. Alguns jogadores decidiram deixar Doha diretamente para outros destinos em suas férias, ou optaram por deixar a capital mais cedo. Luiz Henrique, por exemplo, deixou o Catar pela manhã desta quinta-feira (12), e postou em suas redes sociais, em uma classe executiva de um voo comercial. Além do atacante, Savarino, Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê, Danilo Barboza, Mateo Ponte e Gatito Fernández também não voltaram com a delegação.