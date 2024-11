Dupla de convocados deve desfalcar Botafogo contra Atlético-MG

Luiz Henrique e Igor Jesus, do Botafogo, comemoram classificação para a final da Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 02/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Jr. divulgou a lista de 23 atletas convocados para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Entre eles, dois jogadores do Botafogo retornam à Amarelinha: Luiz Henrique e Igor Jesus. O problema é que a dupla pode ser desfalque em jogo importante na reta final do Brasileirão.

O Brasil entra em campo contra a Venezuela, no dia 14 de novembro, e contra o Uruguai, no dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Porém, o Glorioso enfrenta o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia seguinte, 20 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Mesmo que Luiz Henrique e Igor Jesus atuem pela seleção contra os uruguaios, nada impede que a dupla esteja em campo contra o Galo. Segundo o regulamento da CBF, o tempo mínimo de intervalo entre duas partidas que o atleta poderia atuar é de 66 (sessenta e seis) horas, mas essa regra só se aplica a competições entre clubes. Portanto, os atacantes podem ser relacionados para o confronto.

Nos últimos compromissos da Data Fifa, os atacantes foram os destaques da seleção, nas partidas contra Chile e Peru. Tanto Igor Jesus, quanto Luiz Henrique marcaram na vitória de 2 a 1 sobre o Chile. Na goleada de 4 a 0 sobre o Peru, Igor Jesus sofreu o pênalti, convertido por Raphinha, que abriu o placar para o Brasil. Já Luiz Henrique, entrou no segundo tempo para marcar o quarto gol e sacramentar a goleada. A atuação dos jogadores do Botafogo foi elogiada por Dorival Júnior após a partida.

A decisão será da logística do Botafogo e da comissão técnica de Artur Jorge, levando em conta a importância da partida e o desgaste dos atletas. Mas, é provável que a dupla seja poupada visando os jogos em sequência, incluindo o confronto direto contra o Palmeiras, no dia 26, no Allianz Parque. O Glorioso deve jogar seis partidas no mês de novembro. Com a antecipação do jogo contra o Verdão, por conta da final da Libertadores, o duelo contra o Vitória também deve ser antecipado.

O embate contra a equipe de Gabriel Milito será um importante teste para o Glorioso, já que acontecerá 10 dias antes da final da Libertadores entre os brasileiros. Além disso, o Botafogo busca se manter na liderança do campeonato nacional nessa reta final. Confira a sequência do time de Artur Jorge no Brasileirão:

Vasco - 05/11 - 🏠

Cuiabá - 09/11 - 🏠

Atlético-MG - 20/11 - ✈️

Vitória - A confirmar - 🏠

Palmeiras 26/11 - ✈️

Internacional - 04/12 - ✈️

São Paulo - 08/12 - 🏠

Depois de confirmar a vaga na final do torneio continental, o Alvinegro volta a campo nesta terça-feira (5), em clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O time de General Severiano defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.