Luiz Henrique e Igor Jesus comemoram classificação para a final da Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por João Pedro Rodrigues , supervisionado por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 01/11/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo passou por cima do Peñarol, na semifinal da Libertadores, no estádio Centenário, em Montevidéu, e se classificou para a final da competição continental de forma inédita. Embalado em uma era de vitórias e escritas quebradas, a equipe de Artur Jorge, agora, vira a chave para o Brasileirão, onde briga por mais um título nesta temporada. Para que as possibilidades sejam postas em dados e números, o Lance! entrevistou o matemático Tristão Garcia para entender o cenário do clube na competição.

O Campeonato Brasileiro entrou na sua reta final. Restam apenas sete jogos para consagrar, finalmente, o campeão nacional de 2024. Diferentemente do ano passado, o Botafogo se manteve firme e constante no topo da tabela e engatou em uma sequência invicta na competição. Mesmo sem perder há nove jogos, o vice-líder Palmeiras se manteve na cola em uma disputa direta pelo título. Segundo o matemático Tristão Garcia, a taça vai ficar entre os dois clubes, e nada além disso.

– Para título, você tem praticamente dois resultados. Não vai passar disso. O resto é forçar barra.

Para o especialista, o Alvinegro é favorito absoluto para ser campeão brasileiro, levando em consideração a campanha até aqui e os jogos restantes para cada um. As chances do Alviverde são quase 50% inferiores que as do Glorioso.

– O Botafogo é o favorito. Ele tem 73% de chance. O Palmeiras tem 24%. Fortaleza com 2% e o Flamengo com 1% tem que acontecer muita coisa ao contrário da lógica e muita zebra para eles terem chances. As chances de Fortaleza e Flamengo são matemáticas.

Por que o Botafogo é o favorito em relação ao Palmeiras?

–No Infobola tem um detalhe que é interessante. Na classificação da competição tem a chance de título ao lado. Tem uma coluna antes da chance é que é um "delta MQ", que é a média qualificada. O que é isso? É uma coisa que no Campeonato Brasileiro funciona desde sempre. Eu brinco que é a "Lei de Tristão", mas está aí para ser derrubada. Nunca foi. É algo antigo que os técnicos gaúchos, quando o futebol gaúcho começava a entrar em competição nacional, imaginavam o seguinte: a obrigação é ganhar em casa, fora pode empatar. Eu estendi isso. Se você ganhar todos os jogos que é mandante, e empatar os de visitante, você faz uma média de dois pontos a cada jogo. Se fizer isso, vai acabar com 76 pontos. Esse é o número a ser batido. O vice nunca fez 76. O campeão já passou batido. Até o momento, o Botafogo, em todos os jogos que realizou, tinha a obrigação de fazer três pontos em casa e um ponto fora. Ele fez isso. Claro que não ganhou todos os jogos em casa, nem empatou todos fora. Mas fez melhor que isso. Compensou uma campanha que até tem derrotas, mas ganhou muito fora. Com isso, tem três pontos acima da média qualificada, até o momento. O Palmeiras tem menos dois. Essa diferença de fator local, tem cinco pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras para transformar o menos dois em zero, tem que ganhar um jogo fora e continuar ganhando em casa. Ganhar em casa não mexe em nada nesta média, é obrigação. Cada vez que você ganha fora, faz a obrigação e ganha dois pontos. A obrigação é fazer um, fora, e fazer três em casa. É duro e obrigado a ganhar em casa. O Palmeiras tem que ganhar dois jogos seguidos, pelo menos.

As circunstâncias da equipe de Artur Jorge são favoráveis por ser o atual líder do campeonato, enquanto o Verdão precisa correr atrás do resultado, o Alvinegro precisa apenas manter o desempenho.

– Os dois têm obrigações opostas. O Palmeiras de vencer e o Botafogo de empatar. Se empatar, mantém tudo como está. O Botafogo tem um grande time.

– O Palmeiras tem que ganhar uma em casa e uma fora para zerar a média qualificada. Depois tem que ganhar em casa para manter, e ganhar uma fora para ficar com mais dois. Estamos falando de quatro vitórias seguidas. Já o Botafogo pode empatar fora e ainda estará positivo. Tem que manter isso aí: a média do campeonato inteiro. No gráfico que eu tenho rodada a rodada, o Botafogo está sempre com a mesma média. A do Palmeiras foi conquistada agora a recuperação com seis vitórias seguidas.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, comemora classificação para a final da Libertadores, em cima do Peñarol. (Foto: Eitan ABRAMOVICH/AFP)

Confronto direto entre eles

– Há uma diferença importante entre Botafogo e Palmeiras, embora o Palmeiras receba o Botafogo podendo fazer o famoso jogo de tirar três pontos do outro. O Palmeiras tem quatro jogos fora de casa e três em casa. Dos três tem o Botafogo. O Botafogo tem quatro em casa. Só três fora.

O Botafogo tem média 2.2 em casa. Melhor que ele, só o Fortaleza. O Palmeiras tem a mesma média em casa. Fora de casa, o Botafogo tem quase a mesma média: 1.94. Ele é melhor que todos. A média do Botafogo fora de casa é próxima a do Palmeiras jogando em casa. O jogo é jogado, mas a vantagem do Botafogo é grande.

Final da Libertadores influencia?

– Antes de chegar lá (na final), seja como for, o Botafogo já terá jogado em casa com o Vasco, Cuiabá, fora contra o Atlético-MG, que está na mesma situação que o Botafogo, e com o Vitória em casa. O Botafogo vai poder se manter focado. Já o Palmeiras só tem um jogo em casa, que é contra o Grêmio. Joga com o Corinthians agora na outra semana. Bahia fora e contra o Atlético-GO, que é um jogo bom. Mas tem três jogos fora.

– O Botafogo tem que prestar atenção e continuar a fazer o mesmo. É basicamente isso. Pode chegar o jogo entre Palmeiras e Botafogo e nem ser mais decisivo também.

Número mágico para ser campeão

– Quem passar dos 76 será campeão.

O Glorioso enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, entra em campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30m (de Brasília). O Alvinegro defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.