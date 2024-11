Jogador do Botafogo sofre assalto e relata ocorrido nas redes sociais

Jogadores do Botafogo em reunião no centro de campo (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro

O lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, sofreu um assalto na última quinta-feira (31). O jogador, de 23 anos, confirmou e relatou o ocorrido através de uma publicação nas redes sociais. Conforme divulgado, os assaltantes conseguiram levar o carro e o celular do atleta.

De acordo com Hugo, os responsáveis pelo crime conseguiram ter acesso ao celular e se passam por ele em mensagens no aplicativo WhatsApp. Através de um post nos stories do Instagram, o atleta alertou os seguidores sobre o ocorrido e possíveis golpes dos assaltantes.

- Roubaram meu carro com todos meus pertences, conseguiram desbloquear meu celular e estão usando meu 'zap' (WhatsApp). Não mandem nada se pedirem, não sou eu - publicou o jogador nos stories do perfil pessoal no Instagram.

Hugo no Botafogo

Dentro de campo, a vida do lateral também não tem andado bem. Hugo perdeu espaço no setor esquerdo do time alvinegro e, hoje, é apenas a quarta opção do técnico Artur Jorge. A última partida do jogador foi contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 25 de agosto. Na ocasião, ele entrou nos acréscimos do segundo tempo.