O Botafogo vive uma avalanche de emoções e uma logística cruel. Sem jogar em casa há cerca de duas semanas, a equipe de Artur Jorge disputa uma decisão atrás da outra e uma rotina de viagens exaustivas na reta final da temporada. Desde o duelo contra o Palmeiras, até a final contra o Atlético-MG e a decisão contra o Inter, o Glorioso vive a pressão de uma sequência que definirá todo o ano. E neste domingo (8), terá mais um título para confirmar.

O Campeonato Brasileiro poderia ter sido definido na última quarta-feira (4), contra o Internacional, no Beira-Rio. Mas, a virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro nos minutos finais, levou a disputa para a 38ª e última rodada. Apesar da angústia, o Botafogo segue no topo da tabela e precisa apenas de um empate para soltar o grito de campeão.

Nas três partidas anteriores, Artur Jorge optou por força máxima na escalação do time. Com exceção de Bastos, lesionado na partida contra o Palmeiras, o técnico repetiu a equipe titular nas duas partidas seguintes, e deve manter a formação para encarar o São Paulo.

Caso confirme o título no Nilton Santos, o Glorioso não terá tempo de comemorar com a torcida. O delegação embarca no próprio domingo à caminho do Catar, para disputar o Intercontinental. A primeira partida da competição acontece na quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México.

O desgaste físico dos atletas é a principal preocupação da diretoria. Para minimizar os danos de uma viagem tão longa, após jogar a partida contra o São Paulo, o Botafogo fretou uma aeronave maior para que os atletas consigam viajar deitados e consigam descansar e recuperar a parte física durante as 15h de deslocamento até Doha. No domingo, avião sai do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, faz uma pausa para abastecimento no Marrocos antes de pousar no Catar, na segunda-feira.

O Botafogo chega na capital no final da tarde do dia 9, e deve fazer um treino na parte da tarde de terça-feira (10). O duelo contra o Pachuca acontece na quarta (11), às 14h (de Brasília), 20h local.

Durante a partida contra o Inter, foi visível o cansaço de alguns jogadores, como Júnior Santos e Alex Telles. Em coletiva de imprensa após a vitória, Artur Jorge falou sobre a logística cansativa dos últimos jogos. Mas, ressaltou a força do grupo e da equipe de preparação física para manter os atletas aptos e recuperados para os próximos confrontos.

– De fato, o físico está desgastado. Mas é isto. Vocês também já me conhecem, sabem aquilo que é a minha ideia em relação à exigência que ponho em tudo. Tudo isto tem um peso muito grande. Não só a parte anímica dos jogadores que estariam motivados para hoje entrar em campo, e foram os mesmos que jogaram essa final de cem minutos com dez homens em campo. E hoje continuaram aqui na parte final. Se eu pudesse, tinha tirado mais dois ou três até ao final do jogo. Mas a verdade é que eles acabaram outra vez por se agarrar. Uniram-se. Foram capazes de puxar uns pelos outros. Eu puxei também quando tive a oportunidade. São momentos em que nós temos que fazer a diferença para que não haja cansaço nesta parte que nos consiga derrubar. Nesta altura nós temos um objetivo, e não pode haver nada que nos distraia, nem que nos derrube.

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

