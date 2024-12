Textor exalta Leila Pereira e analisa rivalidade entre Botafogo e Palmeiras

John Textor, dono da SAF do Botafogo, surpreendeu ao apontar uma trégua na relação com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em entrevista à CNN Esportes após o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025, o dirigente rasgou elogios à mandatária alviverde e comentou o atual momento de rivalidade entre os clubes. Além de diversas questões fora dos gramados, Glorioso e Verdão disputam o título brasileiro neste domingo (8), na última rodada da competição.

O estadunidense ressaltou o papel desempenhado por Leila no futebol brasileiro e avaliou positivamente a influência de seus negócios para o país.

— A Leila merece ser vista como muito mais do que uma mulher. Ela é uma grande líder de um grande negócio, que por acaso é um grande clube de futebol, e pelo que eu sei, ela também é líder de muitos outros negócios que são bons para o Brasil.

— Estive focado no Botafogo e foi contra o Palmeiras que estávamos tentando segurar o campeonato. Então, eu entendo que quando faço os comentários que fiz, a Leila deveria mesmo ter se ofendido com isso. Se eu fosse ela, teria dito: “Gringo louco, cale a boca”. A reação dela teria sido a minha reação

Em meio à tensão que envolve o passado recente dos dois clubes, a fala surpreende. Botafogo e Palmeiras são dois protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, tanto em campo, quanto fora dele. Textor e Leila já trocaram farpas algumas vezes nos últimos meses, porém, o dono da SAF do Botafogo parece apontar uma trégua. Após perder a taça do Brasileirão para o clube paulista em 2023, o Glorioso depende apenas de si para garantir o troféu na 38ª rodada, enquanto o Palmeiras, na segunda colocação, corre por fora.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, protagoniza embates fora de campo com John Textor, dono do Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mesmo assim, para Textor, ainda há um caminho a ser trilhado para que os cariocas se coloquem como algozes do Palmeiras. Ele analisou a rivalidade recente entre os clubes e afirmou que o Botafogo ainda precisa "desafiar mais" o Palmeiras.

— Eles não nos veem como rivais. Não temos os desafiado o suficiente ao longo dos anos para nos tornarmos um verdadeiro rival deles. Estou gostando da competição que estamos tendo, tem sido bom para nós. Acho que eles também têm gostado, e isso é muito bom para o futebol brasileiro.

As declarações foram feitas após o sorteio dos grupos no Mundial de Clubes de 2025, competição que Botafogo e Palmeiras participarão. Já no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro lidera com 76 pontos e enfrenta o São Paulo, em casa, enquanto o Verdão, em segundo e com três pontos a menos, recebe o Fluminense no Allianz Parque.

