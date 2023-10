Em 2023, em uma nova função, Lúcio Flávio tem a chance de afastar as narrativas ruins. Ele assume o comando do Glorioso com o objetivo de confirmar o título Brasileiro e retomar o bom desempenho da equipe, que caiu nos últimos jogos com Bruno Lage. O Botafogo lidera o Brasileirão a 13 rodadas do fim, com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Red Bull Bragantino. O primeiro desafio do treinador interino será contra o Fluminense, no Maracanã, no domingo (8).