- Acredito que o clube deveria buscar um nome no mercado, mas teria de ser rápido e certeiro. Eu investiria no Caçapa, pelo conhecimento do grupo, do ambiente e do futebol brasileiro. Se a opção for Lúcio Flávio, creio que a demonstração será de "remendo" e um líder do campeonato, que há algumas rodadas estava praticamente com o título, precisa dar um passo à altura de sua condição na tabela.