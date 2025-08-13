O Botafogo abrirá em casa a fase oitavas de final da Libertadores contra um adversário que deu trabalho nas últimas duas temporadas: a LDU, do Equador. A primeira partida será nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, e o clima é de decisão.

Na campanha passada, que terminou com o título da competição continental em Buenos Aires, Botafogo e LDU caíram no mesmo grupo na fase de classificação. Em Quito, vitória por 1 a 0 dos equatorianos, enquanto no Rio o Alvinegro venceu por 2 a 1. Já em 2023, pela Sul-Americana, dois empates em 0 a 0.

Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo em 2024 sobre a LDU (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Campanhas na Libertadores

As equipes voltam a campo pela competição quase três meses após a última rodada, antes da pausa para o Mundial de Clubes, no fim de maio. Ambas irão para o confronto em bons momentos e confiantes pelo avanço às quartas.

Os equatorianos somam cinco vitórias nos últimos dez jogos, sendo mais três empates sob o comando de Tiago Nunes, ex-técnico do Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, com o técnico Davide Ancelotti, vive grande fase desde o retorno do Mundial. São oito partidas, com cinco vitórias, dois empates e apenas um revés. Ótima fase para, em casa, abrir vantagem no mata-mata.

— O Botafogo está muito bem preparado e focado para esse jogo. Vai ser difícil também, principalmente o jogo de volta, que é na altitude de Quito. Na nossa casa temos que nos impor e buscar fazer um resultado para chegar lá com boa vantagem. Algo que dê mais segurança na volta — disse o diretor de futebol Léo Coelho, ao Lance!.

Apesar de a campanha do Botafogo ter sido melhor, com 12 pontos somados no Grupo A, a LDU, com 11, passou em primeiro no Grupo C e, por isso, decidirá na altitude de Quito, de 2.800 metros. O Glorioso ficou na segunda colocação, atrás do Estudiantes, da Argentina.

Reencontro com Tiago Nunes

Atual técnico da LDU, Tiago Nunes teve uma passagem curta pelo Botafogo entre o fim de 2023 e início de 2024. O brasileiro foi contratado na tentativa de salvar a campanha do Brasileirão, já em meio à queda de desempenho — perda de 14 pontos de vantagem na liderança — e não conseguiu entregar bons resultados.

Tiago Nunes foi demitido pela liderança da SAF em fevereiro de 2024 após o empate por 1 a 1 com o Aurora, pela primeira fase da Libertadores, a chamada "pré". Fabio Matias assumiu interinamente e conquistou a classificação para a fase de grupos, passando o bastão para o campeão Artur Jorge.

