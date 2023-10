Lúcio Flávio parou de jogar em 2017 e, já no ano seguinte, recebeu o convite do Botafogo para assumir o comando do time sub-20. No entanto, recusou o convite, a fim de se preparar melhor para a carreira de técnico. Trabalhou por um breve período como comentarista na Rádio Banda B, de Curitiba, mas logo iniciou curso de gestão e cursos da CBF para ser treinador. No final de 2018, enquanto ainda finalizava seus estudos, aceitou a proposta do Paraná para ser auxiliar técnico.